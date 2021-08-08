Избитая 43-летняя тагильчанка была обнаружена местными жителями Сочи

По словам очевидицы, в полиции знают, кто причинил увечья женщине, и его сейчас пытаются найти. В больнице пострадавшую не оставили, порекомендовав идти к судмедэксперту, чтобы зафиксировать побои. На данный момент женщине нашли временное место проживания.