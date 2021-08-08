Нет пальца на руке: 40-летняя женщина пропала в Нижнем Тагиле

С 1 августа в Нижнем Тагиле сотрудники правоохранительных органов и волонтёры разыскивают 40-летнюю Ольгу Краснулину. Женщина вышла из дома и с тех пор о её местонахождении ничего неизвестно.

Пропавшая проживала на улице Красногвардейской. Когда супруг пришел домой на обед, Ольги уже не было в квартире. После этого момента, женщину никто не видел. Рост разыскиваемой – 176 сантиметров, у неё карие глаза и светлые волосы. На момент пропажи была одета в джинсовку и джинсы, на ногах – розовые босоножки. Из особых примет – отсутствие среднего пальца на левой руке. Фото: Поисковый отряд «Скорпион» Если вы видели Ольгу или знаете о её местонахождении, то сообщите об этом по телефонам: +7 (904) 172-05-95, +7 (912) 255-55-62 или в полицию - 02, 102. Напомним, с 21 июля 2021 года сотрудники полиции и волонтёры разыскивают без вести пропавшую 16-летнюю Наталью Лешукову из Сухого Лога. Третью неделю волонтёры ищут без вести пропавшую 16-летнюю свердловчанку

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter