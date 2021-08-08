С умершим водителем «ГАЗели» 10 лет судится сбитый им велосипедист из Верхней Пышмы

Велосипедист из Верхней Пышмы 10 лет пытается добиться возмещения в 30 тысяч рублей за травму после ДТП, которое случилось в мае 2007 года.

Мужчина ехал на велосипеде в свой сад. В то время, когда он проезжал мимо автозаправки, его обогнала и подрезала «ГАЗель». Велосипедист от удара рухнул на дорогу, сообщает Е1. Водитель «ГАЗели» привёз потерпевшего в больницу. У мужчины была сильная боль в груди, но врачи, проведя осмотр, отметили, что ничего серьёзного нет, только ссадины. Однако, по словам пострадавшего, вскоре у него выявили онкологию. Ему сделали операцию и дали третью группу инвалидности. В 2008 году мужчина обратился в суд с требованием возмещения ущерба 800 тысяч рублей от водителя «ГАЗели». По его мнению, причиной его проблем со здоровьем стали ДТП и волнения после него. Виновник аварии долгое время не находился. Пострадавшему он дал нерабочий телефонный номер и записку с адресом, по которому он не жил. Суд Верхней Пышмы в мае 2011 года наконец вынес решение: мужчине назначили 30 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда, поскольку связь между аварии и обнаруженным заболеванием не установлена. Однако в суде решили, что водитель «ГАЗели» должен понести ответственность за неаккуратное вождение и совершённую им аварию. Но ни денег, ни извинений не последовало. Виновника аварии так и не нашли. Долг был передан приставам, но они тоже не смогли найти водителя «ГАЗели». Мужчина весной 2021 года съездил к судебным приставам и подал новое заявление в суд, в котором требовал выплатить ему долг с процентами. Тут выяснилось, что водитель скончался больше года назад. По словам дочери потерпевшего, приставы о смерти должника не знали. Напомним, в феврале 2021 года водитель Toyota Land Cruser 100 выехал из Североуральска на встречную полосу и влетел в автомобиль Kia Ceed, в котором ехала семья. 8-летняя девочка погибла на месте, а её 10-летняя сестра умерла по пути в больницу. Отец скончался в больнице. Виновник ДТП был отдан под суд. Обвиняемый в смерти мужчины и его детей в ДТП под Ивделем отдан под суд

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