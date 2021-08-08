В результате ДТП скончалась ехавшая на мопеде 16-летняя девушка в Среднеуральске

В результате ДТП скончалась ехавшая на мопеде 16-летняя девушка в Среднеуральске
В результате ДТП скончалась ехавшая на мопеде 16-летняя девушка в Среднеуральске
Сегодня, 14:00ПроисшествияФото: скриншот видео из группы "Верхняя Пышма Среднеуральск 8 район" во ВКонтакте
16-летняя девушка-пассажир, которая ехала на мопеде с 18-летним парнем в Среднеуральске, скончалась в результате аварии, которая произошла 7 августа 2021 года.

Оказалось, что водитель транспортного средства в момент ДТП был нетрезв. И он, и погибшая ехали без специальных шлемов, пишет Е1.

В отделе пропаганды ГИБДД сообщили, что молодой человек, пытаясь обогнать автомобиль, ехавший впереди, не справился с управлением, и мопед перевернулся. Желая избежать ответственности, парень исчез с места аварии, однако в тот же вечер полицейские его нашли.

Видео:скриншот видео из группы "Верхняя Пышма Среднеуральск 8 район" во ВКонтакте

Девушку доставили с тяжёлыми травмами в стационар Верхней Пышмы, где она умерла спустя несколько часов.

Ранее в нарушении правил дорожного движения парень замечен не был.

В ГИБДД отметили, что в отношении молодого человека примут решение о заведении уголовного дела за нарушение ПДД, вследствие которого по неосторожности произошла смерть человека.

Напомним, 7 августа 2021 года под Нижним Тагилом в ДТП пострадала годовалая девочка. Врачи ей диагностировали сотрясение мозга, закрытую черепно-мозговую травму и ушиб лба и решили, что ей можно ехать домой.

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