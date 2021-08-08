В результате ДТП скончалась ехавшая на мопеде 16-летняя девушка в Среднеуральске

Оказалось, что водитель транспортного средства в момент ДТП был нетрезв. И он, и погибшая ехали без специальных шлемов, пишет Е1.
В отделе пропаганды ГИБДД сообщили, что молодой человек, пытаясь обогнать автомобиль, ехавший впереди, не справился с управлением, и мопед перевернулся. Желая избежать ответственности, парень исчез с места аварии, однако в тот же вечер полицейские его нашли.
Девушку доставили с тяжёлыми травмами в стационар Верхней Пышмы, где она умерла спустя несколько часов.
Ранее в нарушении правил дорожного движения парень замечен не был.
В ГИБДД отметили, что в отношении молодого человека примут решение о заведении уголовного дела за нарушение ПДД, вследствие которого по неосторожности произошла смерть человека.
Напомним, 7 августа 2021 года под Нижним Тагилом в ДТП пострадала годовалая девочка. Врачи ей диагностировали сотрясение мозга, закрытую черепно-мозговую травму и ушиб лба и решили, что ей можно ехать домой.