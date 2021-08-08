Во время ссоры экс-силовик выстрелил в соседа по подъезду в Екатеринбурге

Мужчина, недавно перебравшийся с семьёй в Екатеринбург из Кемеровской области, из-за конфликта с соседом получил от выстрела из перцового баллончика химический ожог глаза.

Ссоры с соседом по подъезду начались из-за автомобильной сигнализации, которая издаёт звук при её включении. Сосед требовал от мужчины, чтобы он убрал сигнализацию, пишет Е1. По словам потерпевшего, сосед является бывшим сотрудником правоохранительных органов и держит в страхе всех жителей двора, которые боятся восстать против него. Кроме того, мужчина утверждает, что сосед ему говорил о том, что выжил предыдущих жильцов квартиры и грозится выжить и его семью. Новый жилец поговорил с другими соседями, которые тоже находятся в натянутых отношениях с бывшим сотрудником силовых органов. По их словам, он любит исподтишка устраивать пакости в подъезде. В конце июля 2021 года сосед облил автомобиль мужчины краской. Мужчина обратился в полицию, но сосед от этого только сильнее разозлился. В день происшествия новый жилец подошёл к мужчине с вопросом, когда ему будет возмещён ущерб. В ходе эмоционального разговора бывший сотрудник органов 2 раза брызнул баллончиком в пострадавшего. Когда мужчина в целях самообороны решил скинуть велосипед соседа, он вынул пистолет и выстрелил. Пострадавшего отвезли в больницу на скорой помощи с химическим ожогом глаз. Другие соседи находятся на стороне пострадавшего. В пресс-службе управления МВД по Екатеринбургу отметили, сейчас сотрудники полиции проводят проверку по факту данного конфликта. Пострадавший пройдёт судебно-медицинское освидетельствование. По итогам проверки будет принято соответствующее решение. Напомним, ночью 7 августа 2021 года пьяная тагильчанка в ответ на замечание ей от соседа взяла в своей квартире нож и нанесла мужчине ранения. Пострадавший скончался на месте до приезда скорой помощи. Суд приговорил женщину к 9 годам и 8 месяцам тюрьмы. Тагильчанка осуждена за убийство соседа возле подъезда из-за сделанного замечания

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