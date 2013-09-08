В поселке Уралец под Нижним Тагилом погибла школьница (ФОТО)

За час до трагедии они прогуливались по центральной улице поселка и с радостью приняли приглашение взрослых ребят прокатиться. Девочки не заметили либо не придали значения тому, что парни были «навеселе». Пристегнуться ремнями безопасности в экипаже злополучной машины не посчитали нужным.

Яне З., повезло – она выбралась из перевернувшегося автомобиля с царапинами. А ее подруга погибла!

После случившегося Яна рассказала, что по дороге водитель и его друг выпили полтора литра пива. Освидетельствования водителя на состояние опьянения показало, что содержание алкоголя составило 0,9 промилле.

Фотографии отделения пропаганды ГИБДД

Пока молодой водитель привлечен к административной ответственности. Водителя ждет также уголовная ответственность, за нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека – смерть ребенка! Причем данный факт будет квалифицироваться уже по более тяжкой 4 части ст. 264 УК РФ и карается лишением свободы на срок до 7 лет с лишением права управления на срок до трех лет. Водителям, которые любят покататься «под мухой», следует задуматься над этим.

В 2013 году это уже третий случай, когда по вине взрослых водителей гибнут дети-пассажиры. Все погибшие дети перевозились взрослыми с нарушением требований безопасности: годовалый ребенок – без детского удерживающего устройства, 10-летняя девочка – пассажир мотоцикла – без мотошлема, 14-летняя пассажир автомобиля – без ремня безопасности. В двух случаях за рулем были пьяные водители!

Обеспечить безопасность детей на дороге - обязанность взрослых: водителей и родителей. Подарив ребенку жизнь, мы обязаны сохранить ее. Если бы взрослые соблюдали простые правила, эти дети были бы живы призывают в отделении пропаганды ГИБДД.