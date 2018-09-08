Два природных пожара общей площадью 15 га зафиксировано в Свердловской области
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8 сентября в Свердловской области в Ивдельском городском округе действует два природных пожара.
Источник: «Вечерний Екатеринбург»
8 сентября в Ивдельском городском округе в районе поселка Оус произошли возгорания природных объектов. Общая площадь поверхности горения составила 15 га.
В тушении принимают участие 25 огнеборцев и 7 единиц техники.
По информации ГУ МЧС России по Свердловской области, причиной происшествия является неосторожное обращение с огнем местных жителей.
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