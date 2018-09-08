Два природных пожара общей площадью 15 га зафиксировано в Свердловской области

8 сентября в Ивдельском городском округе в районе поселка Оус произошли возгорания природных объектов. Общая площадь поверхности горения составила 15 га.

В тушении принимают участие 25 огнеборцев и 7 единиц техники.

По информации ГУ МЧС России по Свердловской области, причиной происшествия является неосторожное обращение с огнем местных жителей.