Иномарка перевернулась на ж/д переезде под Каменском-Уральским

8 сентября утром по дороге в Каменск-Уральский в районе деревни Логиново на железнодорожном переезде перевернулась иномарка. Причины происшествия выясняются.

В настоящий момент автомобиль марки Honda лежит прямо на ж/д путях. На месте работают сотрудники территориального ОВД, сообщает Валерий Горелых.