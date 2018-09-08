Иномарка перевернулась на ж/д переезде под Каменском-Уральским

Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
8 сентября утром в районе деревни Логиново на ж/д переезде перевернулась Honda.
Источник: Е1
8 сентября утром по дороге в Каменск-Уральский в районе деревни Логиново на железнодорожном переезде перевернулась иномарка. Причины происшествия выясняются.
В настоящий момент автомобиль марки Honda лежит прямо на ж/д путях. На месте работают сотрудники территориального ОВД, сообщает Валерий Горелых.
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Есть информация о пострадавших, которым уже оказана медицинская помощь.
Материалы по теме
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей