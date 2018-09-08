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#домахорошо
Иномарка перевернулась на ж/д переезде под Каменском-Уральским
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Иномарка перевернулась на ж/д переезде под Каменском-Уральским

Сегодня, 17:40Происшествия
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