Могли пострадать дети: жители Верхней Салды обстреляли балкон соседей

Сразу два случая обстрела чужого имущества зафиксированы в Верхней Салде за последнее время. Так, ранее жительница Верхней Салды рассказала, что жители дома напротив ради развлечения решили пострелять из пневматического оружия. Женщина отмечает, что это были не школьники и не подростки, а именно взрослые люди, которые своим поведением причинили ей ущерб. Так, во время обстрела из окна пострадал балкон квартиры женщины. Более того, она обеспокоена не только дырами на стеклах, но и тем, что могли пострадать ее дети.