В Краснотурьинске под колёсами Toyota погиб пожилой мужчина
Сегодня, 09:44ПроисшествияФото: ГИБДД по Свердловской области
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7 сентября в Краснотурьинске 62-летий мужчина, переходя дорогу в неположенном месте, попал под колёса автомобиля Toyota RAV-4. Пострадавший скончался на месте, сообщают в ГИБДД Свердловской области.
Инцидент произошёл рядом с домом № 47 на улице Абоимова. По предварительным данным, пешеход переходил проезжую часть в неположенном месте наискосок от остановки на другую сторону дороги. При этом пешеходный переход находился рядом.
Водитель Toyota увидел идущего мужчину в последний момент и совершил на него наезд. От полученных травм пешеход скончался на месте происшествия.
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