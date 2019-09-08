В Нижнем Тагиле в ночь на воскресенье горел ВАЗ-2114

ВАЗ-2114 полыхал во дворе дома номер 32 по улице Тимирязева, огнем был охвачен салон автомобиля. Информация о горящем автотранспорте поступила в местное подразделение МЧС около трех часов ночи.

Пожарные прибыли на место происшествия и локализовали огонь в течение нескольких минут. В процессе пожаротушения принимали участие пять человек личного состава, использовались две единицы спецтехники. Специалистам службы дознания предстоит установить причины пожара.