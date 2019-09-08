В Волгограде после посещения избирательного участка умер кандидат в депутаты
Сегодня, 15:03ПроисшествияФото: Медиахолдинг 1Mi
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49-летний кандидат в депутаты Волгоградской областной думы Вадим Чистяков умер после обхода избирательных участков, сообщает издание «НовостиВолгограда.ру».
Данную информацию подтвердили в облизбиркоме, уточнив, что Чистяков умер не на территории избирательного участка, а вне его.
В облздраве рассказали,что вызов поступил 9:56 из магазина на улице Менделеева, 15. В 10:04 бригада скорой помощи была уже на месте.
Реанимационные мероприятия результата не дали, смерть наступила в присутствии врачей,сообщили в комитете здравоохранения Волгоградской области.
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