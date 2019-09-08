В Волгограде после посещения избирательного участка умер кандидат в депутаты

Данную информацию подтвердили в облизбиркоме, уточнив, что Чистяков умер не на территории избирательного участка, а вне его.

В облздраве рассказали,что вызов поступил 9:56 из магазина на улице Менделеева, 15. В 10:04 бригада скорой помощи была уже на месте.