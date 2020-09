В Екатеринбурге казаки ловили геев, а поймали студента УрФУ

В Екатеринбурге казаки задержали молодого студента за неподобающий внешний вид. Семья думает обратиться в полицию, пишет E1.

Александра Зиновьева задержал в сквере у Театра драмы вечером 7 сентября патрулировавший казачий отряд. Он учится на втором курсе Уральского федерального университета, родом из Ревды. Отец студента выразил недовольство действиями казаков. Я сильно возмущен. В наше то время из-за внешнего вида людей ловить на улицах, мы уже выходим за границы разумного, сказал Евгений Зиновьев. Евгений собирается написать заявление в полицию, после того как обсудит случившееся с сыном. Сам Александр скептически относится к этой идее. Я не верю в полицию, а вот казаки верят. Как только я им про полицейских заикнулся они сразу испугались и отпустили меня, сказал Александр. Напомним, что казаки патрулируют улицы Екатеринбурга для того, чтобы ловить представителей сообщества ЛГБТ, устраивающих «Неделю гордости». Уральские казаки будут ловить геев и лесбиянок на улицах Екатеринбурга

