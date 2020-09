Сотрудники одной из управляющих компаний Екатеринбурга начали бетонировать подвальные окна. В это время в подвале находились четыре котёнка, пишет E1.

По словам жительницы дома, сотрудники управляющей компании были осведомлены о том, что в подвале живут котята, но это никак не повлияло на их действия. Хорошо, что неравнодушные граждане остановили действия коммунальщиков и воспрепятствовали замазыванию отверстий, сообщила очевидица событий. В Нижнем Тагиле подобное происшествие случилось в конце весны этого года. Управляющая компания забетонировала крыльцо жилого дома, в результата в безвыходном положении оказалась кошка с котятами. «Их замуровала УК». Жители дома в Нижнем Тагиле просят спасти кошек из подвала

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter