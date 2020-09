В Екатеринбурге силовики взяли в оцепление жилой дом для поимки стрелка с балкона

В Екатеринбурге спецслужбы оцепили дом на улице Начдива Онуфриева, 60. Очевидцы говорят, что ловят мужчину, стрелявшего с балкона, пишет Е1.

По словам мужчины из соседнего дома, правоохранители приехали к жильцу квартиры на пятом этаже. Сегодня днем он стрелял с балкона своей квартиры. Полицейские провели у дома весь день, но так и не смогли попасть в квартиру к мужчине. В пресс-службе полицейского главка обещали предоставить комментарий позднее. Напомним, недавно судебные приставы оцепили квартиру тагильчанина, который по решению суда должен был отдать ребенка своей бывшей жене. Супруги развелись, но отец до сих пор не передал дочку ее маме. В Нижнем Тагиле приставы три дня штурмуют квартиру, чтобы забрать ребенка у отца

