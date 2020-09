В Горном Щите мужчина устроил акт самосожжения, пишет ИА "Уральский меридиан".

По данным следствия, происшествие случилось 1 сентября. Тело погибшего отправлено на судмедэкспертизу. В ведомстве отмечают, что, по предварительным данным, криминала нет. Причина возгорания выясняется. Напомним, что в Серове двух бомжей обвиняют в убийстве и сожжении собутыльника. Следователи ждут результатов экспертиз и продолжают расследование. В Серове двух бомжей обвиняют в убийстве и сожжении собутыльника

Related news: В Серове двух бомжей обвиняют в убийстве и сожжении собутыльника

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter