9 лет тюрьмы запросила прокуратура Сысерти для убийцы блогера Кристины Журавлёвой

Рассмотрение дела Кристины Журавлёвой, убитой блогерши из Екатеринбурга, подходит к концу. На очередном заседании прокурор озвучил срок, который ведомство решило запросить для обвиняемого в убийстве девушки мужчины.

Гособвинитель запросил для убийцы Кристины Журавлёвой девять лет лишения свободы. Такой срок для бывшего мужа убитой обусловлен отсутствием судимости у супруга и частичным признанием вины, пишет Е1. Учитывая тяжесть преступления, данные о личности, искреннее раскаяние, признание, активное способствование расследованию, принесение извинений потерпевшим, характеристики и то, что он ранее не был судим, прошу назначить ему наказание в виде девяти лет лишения свободы,заявил в процессе гособвинитель. Напомним, Дмитрий Журавлёв обвиняется в убийстве своей жены — блогера. По данным следствия, уралец задушил свою жену Кристину из ревности. О причинах убийства жены-блогера из Екатеринбрга рассказал ее муж

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