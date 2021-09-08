9 лет тюрьмы запросила прокуратура Сысерти для убийцы блогера Кристины Журавлёвой

9 лет тюрьмы запросила прокуратура Сысерти для убийцы блогера Кристины Журавлёвой
9 лет тюрьмы запросила прокуратура Сысерти для убийцы блогера Кристины Журавлёвой
Сегодня, 15:29ПроисшествияФото: 1Mediainvest.ru
Рассмотрение дела Кристины Журавлёвой, убитой блогерши из Екатеринбурга, подходит к концу. На очередном заседании прокурор озвучил срок, который ведомство решило запросить для обвиняемого в убийстве девушки мужчины.

Гособвинитель запросил для убийцы Кристины Журавлёвой девять лет лишения свободы. Такой срок для бывшего мужа убитой обусловлен отсутствием судимости у супруга и частичным признанием вины, пишет Е1.

Учитывая тяжесть преступления, данные о личности, искреннее раскаяние, признание, активное способствование расследованию, принесение извинений потерпевшим, характеристики и то, что он ранее не был судим, прошу назначить ему наказание в виде девяти лет лишения свободы,заявил в процессе гособвинитель.

Напомним, Дмитрий Журавлёв обвиняется в убийстве своей жены — блогера. По данным следствия, уралец задушил свою жену Кристину из ревности.

Сюжеты:
Екатеринбург
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