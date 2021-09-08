Аварийный обогреватель спровоцировал пожар в квартире жилого дома в Нижнем Тагиле

Вечером 7 сентября 2021 года произошло возгорание имущества в квартире на 4 этаже в жилой пятиэтажки на улице Ватутина, сообщает отдел пропаганды МЧС Нижнего Тагила.
В момент возгорания в квартире находились две женщины, которые успели покинуть помещение и вызвать пожарных. Причиной пожара стал бытовой обогревательный прибор, который работал в аварийном режиме. Никто не пострадал.
Напомним, семья тагильских художников лишилась всего имущества и коллекции картин при пожаре, произошедшем в ночь на 7 сентября 2021 года в Екатеринбурге.