Аварийный обогреватель спровоцировал пожар в квартире жилого дома в Нижнем Тагиле

При пожаре в квартире жилого дома на улице Ватутина в Нижнем Тагиле никто не пострадал, огонь был потушен прибывшими на вызов пожарными МЧС.

Вечером 7 сентября 2021 года произошло возгорание имущества в квартире на 4 этаже в жилой пятиэтажки на улице Ватутина, сообщает отдел пропаганды МЧС Нижнего Тагила. В момент возгорания в квартире находились две женщины, которые успели покинуть помещение и вызвать пожарных. Причиной пожара стал бытовой обогревательный прибор, который работал в аварийном режиме. Никто не пострадал. Напомним, семья тагильских художников лишилась всего имущества и коллекции картин при пожаре, произошедшем в ночь на 7 сентября 2021 года в Екатеринбурге. Тагильские художники остались без коллекции картин после пожара в Екатеринбурге

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