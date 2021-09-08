Аварийный обогреватель спровоцировал пожар в квартире жилого дома в Нижнем Тагиле

Аварийный обогреватель спровоцировал пожар в квартире жилого дома в Нижнем Тагиле
Аварийный обогреватель спровоцировал пожар в квартире жилого дома в Нижнем Тагиле
Сегодня, 17:36ПроисшествияФото: 1MI
При пожаре в квартире жилого дома на улице Ватутина в Нижнем Тагиле никто не пострадал, огонь был потушен прибывшими на вызов пожарными МЧС.

Вечером 7 сентября 2021 года произошло возгорание имущества в квартире на 4 этаже в жилой пятиэтажки на улице Ватутина, сообщает отдел пропаганды МЧС Нижнего Тагила.

В момент возгорания в квартире находились две женщины, которые успели покинуть помещение и вызвать пожарных. Причиной пожара стал бытовой обогревательный прибор, который работал в аварийном режиме. Никто не пострадал.

Напомним, семья тагильских художников лишилась всего имущества и коллекции картин при пожаре, произошедшем в ночь на 7 сентября 2021 года в Екатеринбурге.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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