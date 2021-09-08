Глава МЧС Евгений Зиничев погиб в Норильске при попытке спасти человека на учениях

Глава МЧС Евгений Зиничев погиб в Норильске при попытке спасти человека на учениях
Глава МЧС Евгений Зиничев погиб в Норильске при попытке спасти человека на учениях
Сегодня, 15:03ПроисшествияФото: 1MI
Глава МЧС РФ Евгений Зиничев погиб на проводимых его ведомством учениях в Норильске.
Фото:МЧС России

Министр погиб, сорвавшись со скалы во время спасения человека, других подробностей пока нет, пишет Е1.

Напомним, 6 сентября 2021 года стало известно, что еще летом текущего года водитель МЧС спас на отдыхе мужчину, вытащив его со дна водоема.

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