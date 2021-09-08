Молодой человек с шизофренией из Перми потерялся в Екатеринбурге

Молодой человек с шизофренией из Перми потерялся в Екатеринбурге
Молодой человек с шизофренией из Перми потерялся в Екатеринбурге
Сегодня, 22:04ПроисшествияФото: 1MI
21-летний молодой человек из Перми Андрей Галяутдинов еще в августе пропал в Екатеринбурге. Андрей страдает шизофренией. В столицу Урала он прибыл на фестиваль «Уральский хоровод».

По словам матери пропавшего Натальи, в Екатеринбурге у него нет ни друзей, ни знакомых. Также парень безработный, у него сломан телефон. Последний раз Андрей был замечен 24 августа в галерее «Красный Леопард». Продавцы рассказали, что на молодом человеке была грязная одежда, также он выглядел очень худым. Андрей имеет плохое зрение (-8), скорее всего, он потерял очки.

Наталья отметила, что осенью у парня бывают обострения шизофрении, также он, вероятно, потерял память и может назвать имя Август Реутов, пишет Е1. На данный момент пермяка разыскивает полиция и поисковый отряд «ЛизаАлерт».

Приметы: худощавое телосложение, темно-русые волосы, рост — 175 сантиметров. С собой имел рюкзак сине-зеленого цвета.

Фото:поисковый отряд «ЛизаАлерт»

Напомним, 5 сентября в Асбесте пропала Вера Зозуля. В тот день пенсионерка вышла погулять и до сих пор не вернулась домой. Имеет среднее телосложение, рост 155 см, короткие седые волосы и голубые глаза. В день пропажи была одета в коричневую ветровку с капюшоном, черные брюки, на голове у женщины был зеленый платок, на ногах — белые кроссовки на липучке. У пропавшей не было при себе никаких документов, женщина страдает потерей памяти и нуждается в медпомощи.

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