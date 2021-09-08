Разъехались оси: низкопольный трамвай сломался на улице Ленина в Нижнем Тагиле

Разъехались оси: низкопольный трамвай сломался на улице Ленина в Нижнем Тагиле
Разъехались оси: низкопольный трамвай сломался на улице Ленина в Нижнем Тагиле
Сегодня, 08:59ПроисшествияФото: скриншот с камер "Сети Тагил"
Утром 8 сентября на улице Ленина, 1а в Нижнем Тагиле возле музея «Горнозаводской Урал» сломался новый низкопольный трамвай.

В 07.45 застрял на плотине у Горсовета. Одна ось поехала в одну сторону, а вторая — в другую. Народ опаздывает, мерзнет и идет пешком,рассказал TagilCity.ru один из очевидцев.

Он также отметил, что на дороге образовалась пробка.

На камерах «Сетей Тагила» видно, что трамвай стоит на путях и вокруг него ходят люди. Также подъехал автомобиль с ремонтниками.

В ЕДДС, по словам очевидцев, заявляют, что трамваи уже были запущены.

Оперативный комментарий от МУП «Тагильский трамвай» получить не удалось, так как на звонки журналиста не взяли трубку.

Напомним, утром 23 августа на Площади Славы в Нижнем Тагиле сгорел трамвай. Во время происшествия никто не пострадал.

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