Рецидивист избил и ограбил на 60 тысяч рублей мужчину в Екатеринбурге

Рецидивист избил и ограбил на 60 тысяч рублей мужчину в Екатеринбурге
Рецидивист избил и ограбил на 60 тысяч рублей мужчину в Екатеринбурге
Сегодня, 19:18ПроисшествияФото: 1MI
Екатеринбуржец подозревается в том, что совершил нападение и ограбил своего оппонента, с которым познакомился в магазине.

Версия следствия гласит, что 40-летний уралец познакомился с потерпевши в продуктовом магазине. Там у мужчин произошел конфликт. Чтобы его разрешить, они вышли на улицу, однако подозреваемый напал на свердловчанина и ударил его по лицу, от чего тот потерял сознание.

Придя в себя, гражданин заметил, что у него пропал телефон, также с его банковской карты оказались списаны деньги. Общий ущерб составил 60 тысяч рублей. Мужчина обратился к сотрудникам полиции, сообщает УМВД России по Екатеринбургу.

Как выяснилось, злоумышленник — ранее судимый безработный мужчина. Он уже успел продать телефон и потратить похищенные деньги. Заведено уголовное дело по статье «Разбой».

Напомним, житель Дегтярска с помощью перцового баллончика пытался похитить шубы из магазина Екатеринбурга. Он распылил перцовый баллончик, схватил несколько шуб и попытался скрыться, но был задержан Росгвардией.

Сюжеты:
Екатеринбург
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