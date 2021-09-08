Рецидивист избил и ограбил на 60 тысяч рублей мужчину в Екатеринбурге

Екатеринбуржец подозревается в том, что совершил нападение и ограбил своего оппонента, с которым познакомился в магазине.

Версия следствия гласит, что 40-летний уралец познакомился с потерпевши в продуктовом магазине. Там у мужчин произошел конфликт. Чтобы его разрешить, они вышли на улицу, однако подозреваемый напал на свердловчанина и ударил его по лицу, от чего тот потерял сознание. Придя в себя, гражданин заметил, что у него пропал телефон, также с его банковской карты оказались списаны деньги. Общий ущерб составил 60 тысяч рублей. Мужчина обратился к сотрудникам полиции, сообщает УМВД России по Екатеринбургу. Как выяснилось, злоумышленник — ранее судимый безработный мужчина. Он уже успел продать телефон и потратить похищенные деньги. Заведено уголовное дело по статье «Разбой». Напомним, житель Дегтярска с помощью перцового баллончика пытался похитить шубы из магазина Екатеринбурга. Он распылил перцовый баллончик, схватил несколько шуб и попытался скрыться, но был задержан Росгвардией. Похитить шубы из магазина с помощью перцового баллончика пытался уралец

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