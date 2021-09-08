В детском саду в Московской области воспитатель связала ребенка скотчем

В детском саду в Московской области воспитатель связала ребенка скотчем
В детском саду в Московской области воспитатель связала ребенка скотчем
Сегодня, 18:07ПроисшествияФото: pxhere.com
В поселке Горки-10 Московской области в детском саду связывали скотчем мальчика. Как рассказала мать пострадавшего, претензии к воспитательнице у нее возникли спустя два дня после того, как мальчик начал ходить в сад. Она отметила, что не раз просила заведующую перевести ее ребенка в другую группу.

Женщина обнаружила на теле ребенка синяк, нехарактерный для детских игр, пишет 360tv.ru. По Аллы Викторовны, матери мальчика, она задала вопрос о появлении синяка, на что ей ответили: воспитательница вытащила его из спальни, когда он не хотел спать в тихий час. Другая начала его пугать, что «уколет иглой, и он не проснется».

«Он испугался, так как находится в замкнутом пространстве, мамы рядом нет, он не может защититься. Сын попытался убежать. Пришла воспитательница из другой группы, выволокла его, связала скотчем. Потом, после проведенной беседы, развязала, выламывая руки и ноги. На видео видно, что он испытывает боль. Ребенок потом месяц заикался, во сне вставал, кричал от ужаса», — отметила женщина.

После обнаружения синяков Алла Викторовна отвезла ребенка в травмпункт, сняла побои и обратилась в полицию. По сообщению Московской прокуратуры, по заявлению матери и ребенка будет проведена дополнительная проверка. Изучив материалы дела, проверяющие отметили незаконное постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. Случаем заинтересовались и следственные органы Одинцово. В их планах также проведение дополнительной проверки.

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