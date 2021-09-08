Во время взрыва газа в доме в Екатеринбурге пострадал мужчина

Во время взрыва газа в доме в Екатеринбурге пострадал мужчина
Во время взрыва газа в доме в Екатеринбурге пострадал мужчина
Сегодня, 13:34ПроисшествияФото: 1MI
На первом этаже одного из домов в Екатеринбурге взорвался газ. Госпитализирован владелец жилища, где произошло происшествие.

8 августа 2021 года в первой половине дня в квартире многоэтажки в Екатеринбурге произошел взрыв газа, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

Владелец квартиры, в которой случилось происшествие, был госпитализирован в больницу, о его состоянии не сообщается. Следственным комитетом Свердловской области начата проверка.

Напомним, инцидент, по словам соседей, случился в «неблагополучной» квартире. В подъезде выбило взрывной волной входную дверь, а также вентиляционные решетки в квартирах.

Сюжеты:
Екатеринбург
Материалы по теме:
взрыв газагоспитализацияпострадавшийЕкатеринбург
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы