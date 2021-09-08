Во время взрыва газа в доме в Екатеринбурге пострадал мужчина

На первом этаже одного из домов в Екатеринбурге взорвался газ. Госпитализирован владелец жилища, где произошло происшествие.

8 августа 2021 года в первой половине дня в квартире многоэтажки в Екатеринбурге произошел взрыв газа, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области. Владелец квартиры, в которой случилось происшествие, был госпитализирован в больницу, о его состоянии не сообщается. Следственным комитетом Свердловской области начата проверка. Напомним, инцидент, по словам соседей, случился в «неблагополучной» квартире. В подъезде выбило взрывной волной входную дверь, а также вентиляционные решетки в квартирах. Взрыв в жилом доме прогремел на Уралмаше в Екатеринбурге

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