Взрыв в жилом доме прогремел на Уралмаше в Екатеринбурге

Взорвался газ в квартире на первом этаже. На месте работают сотрудники МЧС и скорая помощь, пишет Е1.
По словам одной из жительниц дома, она находилась в своей квартире, когда прогемел взрыв. Ударная волна выбила входную дверь, а также в квартирах выбило вентиляционные решетки. Все жильцы из дома эвакуированы.
Соседи отмечают, что взрыв произошел в «неблагополучной» квартире, на хозяина которой уже не раз жаловались.
Напомним, сегодня утром 8 сентября в подмосковсном Ногинске также взорвался газ в жилом доме. Взрыв был такой силы, что пострадали пять квартир и обрушилась стена дома.