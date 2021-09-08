Взрыв в жилом доме прогремел на Уралмаше в Екатеринбурге

Взрыв в жилом доме прогремел на Уралмаше в Екатеринбурге
Взрыв в жилом доме прогремел на Уралмаше в Екатеринбурге
Сегодня, 11:41ПроисшествияФото: E1.RU
Взрыв произошел в жилом доме на улице Индустриальная, 57/2 в Екатеринбурге.

Взорвался газ в квартире на первом этаже. На месте работают сотрудники МЧС и скорая помощь, пишет Е1.

Фото:Е1

По словам одной из жительниц дома, она находилась в своей квартире, когда прогемел взрыв. Ударная волна выбила входную дверь, а также в квартирах выбило вентиляционные решетки. Все жильцы из дома эвакуированы.

Соседи отмечают, что взрыв произошел в «неблагополучной» квартире, на хозяина которой уже не раз жаловались.

Напомним, сегодня утром 8 сентября в подмосковсном Ногинске также взорвался газ в жилом доме. Взрыв был такой силы, что пострадали пять квартир и обрушилась стена дома.

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Екатеринбург
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