Житель Екатеринбурга затопил канализацией соседей и лишился элитного внедорожника

По информации ведомства, екатеринбуржец повредил во время работ на своём земельном участке трубу центральной канализации. Из-за этого стоки затопили несколько частных домов по соседству. Один из пострадавших от «канализационного коллапса» жильцов обратился с жалобой в суд. Иск уральца удовлетворили, присудив виновнику оплатить компенсацию морального вреда и судебные издержки в размере полмиллиона рублей.