Житель Екатеринбурга затопил канализацией соседей и лишился элитного внедорожника

Житель Екатеринбурга может лишиться навсегда своего элитного внедорожника. Mercedes GL 500 арестовали судебные приставы из-за долгов уральца, сообщили TagilCity.ru в ГУ ФССП по Свердловской области.
По информации ведомства, екатеринбуржец повредил во время работ на своём земельном участке трубу центральной канализации. Из-за этого стоки затопили несколько частных домов по соседству. Один из пострадавших от «канализационного коллапса» жильцов обратился с жалобой в суд. Иск уральца удовлетворили, присудив виновнику оплатить компенсацию морального вреда и судебные издержки в размере полмиллиона рублей.
Уралец не стал выплачивать долг, поэтому приставы приехали к нему домой и наложили арест на внедорожник. Если виновник не погасит всю задолженность, автомобиль будет продан на торгах.
Напомним, со счетов известного бизнесмена Льва Ковпака суд снял арест. Взыскания на всё имущество коммерсанта были наложены в качестве обеспечительной меры по производству.