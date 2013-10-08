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Пьяный и без прав, да еще и на угнанном авто. В Нижнем Тагиле задержали нарушителя
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Пьяный и без прав, да еще и на угнанном авто. В Нижнем Тагиле задержали нарушителя

8 октября 2013, 16:40Происшествия
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