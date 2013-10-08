Пьяный и без прав, да еще и на угнанном авто. В Нижнем Тагиле задержали нарушителя
В минувшую субботу два патрульных экипажа ДПС обеспечивали порядок на автодороге Николо-Павловское – Алапаевск. Следуя в сторону Нижнего Тагила, в районе 10 километра внимание инспектора ДПС прапорщика полиции Виктора Копасов привлек автомобиль ВАЗ-2106.
«Шестерка» медленно и неуверенно двигалась во встречном направлении, наезжала на обочину. По радиостанции он передал второму патрульному автомобилю информацию о том, что необходима проверка водителя.
Так, инспектор ДПС младший сержант полиции Д. Чумачев намеревался остановить авто, но от водителя никакой реакции не последовало, – он наоборот увеличил скорость и попытался скрыться. Конечно, патрульные автомобили начали преследование. Примерно через 3 километра горе-водитель не справился с управлением и попал в занос. Затем выскочил из своего средства передвижения и обратился в бегство.
Однако инспекторы догнали нарушителя примерно через 150 метров. При осмотре авто было установлено, что у ВАЗа разбита правая передняя форточка, вырваны и скручены провода зажигания. А задержанный мужчина, оказавшийся 39-летним жителем села Беляковка, признался, что угнал автомобиль с территории Дзержинского района.
Водитель не имел права на управление автомобилем и был в состоянии опьянения. Он привлечен к административной ответственности по части 3 статьи 12.8 КоАП РФ, за что предусмотрено наказание в виде ареста на срок от 10 до 15 суток.
Задержанный доставлен в ОП № 17, где в отношении него возбуждено уголовное дело по части 1 ст. 166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения). Ранее мужчина уже был судим за совершение кражи сообщают в отделении пропаганды ГИБДД.
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