В Нижнем Тагиле сбили 13-летнюю девочку: ребенок шел на красный сигнал светофора

Это произошло на улице Красногвардейской около дома №15, когда ребенок переходил дорогу по пешеходному переходу, но на запрещающий сигнал светофора.

Как сообщают в Отделении пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила, девочка получила травмы: ушиб левого голеностопного сустава. После оказания медицинской помощи она была отпущена домой.

Стоит добавить, что по итогам 9 месяцев 2013 года на территории города Нижней Тагил и Горноуральского городского округа отмечено снижение на 13% количества ДТП с участием детей (34 ДТП против 39 в 2012 году) и на 20% количества травмированных в них детей (33 против 41% в 2012 году). В дорожно-транспортных происшествиях погибли 3 ребенка, как и в прошлом году.

При этом наибольшее число ДТП с участием детей произошло в Ленинском районе – 13 (рост на 18%). Здесь же отмечена наибольшая тяжесть последствий ДТП: 2 ребенка погибли и 12 травмированы. В Тагилстроевском районе зарегистрировано 10 ДТП (снижение на 38%), в которых получили травмы 11 детей, в Дзержинском районе – 9 ДТП (рост на 50%), в которых травмированы 9 детей. Наименьшее количество ДТП произошло в Горноуральском городском округе – 2 ДТП, в которых погиб 1 ребенок и травмирован 1 ребенок.