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В Нижнем Тагиле сбили 13-летнюю девочку: ребенок шел на красный сигнал светофора
Сюжеты:
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В Нижнем Тагиле сбили 13-летнюю девочку: ребенок шел на красный сигнал светофора

8 октября 2013, 13:45Происшествия
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