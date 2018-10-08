15-летнему тагильчанину в драке сломали лицевую кость

1 октября 15-летнему ученику лицея №51 в драке со сверстниками сломали лицевую кость. Мать ребенка рассказала, что ученики снимали избиение на телефоны.
О драке сообщает 66.ru со ссылкой на мать подростка. По ее словам драку, которая произошла 1 октября, снимали на видео сверстники мальчика.
Также тагильчанка рассказала, что драка произошла после уроков прямо на школьном дворе. Когда ее сын с девушкой вышли из здания школы, их встретила толпа подростков. Кто-то из толпы бросил пострадавшему торт в лицо, а пока он оттирался, его несколько раз ударили, повалили на землю и запинали ногами. Остальные снимали происходящее на телефоны.
На данный момент мальчик находится в больнице в Екатеринбурге. Врачи планируют поставить ему в череп титановую пластину, поскольку у подростка сломана лицевая кость и оказался зажат глазной нерв.
3 октября мать пострадавшего ребенка написала заявление в полицию. По факту происшествия начата проверка.