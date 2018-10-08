15-летнему тагильчанину в драке сломали лицевую кость

О драке сообщает 66.ru со ссылкой на мать подростка. По ее словам драку, которая произошла 1 октября, снимали на видео сверстники мальчика.

Также тагильчанка рассказала, что драка произошла после уроков прямо на школьном дворе. Когда ее сын с девушкой вышли из здания школы, их встретила толпа подростков. Кто-то из толпы бросил пострадавшему торт в лицо, а пока он оттирался, его несколько раз ударили, повалили на землю и запинали ногами. Остальные снимали происходящее на телефоны.