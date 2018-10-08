16-летний подросток пропал без вести в деревне под Каменском-Уральским

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7 октября в деревне Бекленищева Каменского района пропал 16-летний Чечушков Матвей. Подросток нуждается в медицинской помощи.
Приметы пропавшего молодого человека: рост 186 см, телосложение крупное, чёрные длинные волосы и карие глаза.
Был одет в чёрную болоньевую куртку с красными прямоугольными вставками на груди, тёмные штаны, чёрные высокие ортопедические ботинки. Поисковый отряд «Прорыв» сообщает о том, что подросток нуждается в медицинской помощи.
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Фото: Поисковый отряд «Прорыв»
Всех, кому что-либо известно о местонахождении Матвея, просят позвонить по номеру 8-9000-44-02-20.
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