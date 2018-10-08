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Lada вытолкнула в кювет на ЕКАДе грузовую ГАЗель из Санкт-Петербурга
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Lada вытолкнула в кювет на ЕКАДе грузовую ГАЗель из Санкт-Петербурга

Сегодня, 10:15ПроисшествияФото: E1.ru
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