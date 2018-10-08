Lada вытолкнула в кювет на ЕКАДе грузовую ГАЗель из Санкт-Петербурга

Из-за аварии водитель ГАЗели задержался в Екатеринбурге. Он не мог вытащить машину на эвакуаторе и оставить ее тоже не мог из-за груза заказчика.

По словам очевидцев, водитель Lada влетел в переднее колесо ГАЗели, из-за чего та оказалась в кювете. После ДТП водитель легковушки уехал с места происшествия. Очевидцы утверждают, что он был пьян.