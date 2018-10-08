Lada вытолкнула в кювет на ЕКАДе грузовую ГАЗель из Санкт-Петербурга
Сегодня, 10:15ПроисшествияФото: E1.ru
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Днем 7 октября на ЕКАДе, недалеко от поворота на поселок Садовый, автомобиль Lada Vesta врезался в переднее колесо грузовой ГАЗели из Санкт-Петербурга. От удара она улетела в кювет.
Сюжеты: Екатеринбург
Из-за аварии водитель ГАЗели задержался в Екатеринбурге. Он не мог вытащить машину на эвакуаторе и оставить ее тоже не мог из-за груза заказчика.
По словам очевидцев, водитель Lada влетел в переднее колесо ГАЗели, из-за чего та оказалась в кювете. После ДТП водитель легковушки уехал с места происшествия. Очевидцы утверждают, что он был пьян.
Водителю ГАЗели пришлось ждать машину из Санкт-Петербурга. В аварии он не пострадал, пишет E1.ru.
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