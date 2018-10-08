Обвинивший полицейских в избиении тагильчанин Максим Червоткин госпитализирован

Житель Нижнего Тагила Максим Червоткин накануне сообщил СМИ, что был избит в ночь с 3 на 4 октября во время допроса в отделе полиции №21. 7 октября он был доставлен в больницу по причине ухудшения состояния. Об этом сообщила член общественной палаты наблюдательной комиссии Свердловской области Ольга Вековшина.

По словам представительницы правозащиты, сотрудники правоохранительных органов продолжили оказывать давление на Червоткина после обнародования информации об инциденте. Один из них приходил к нему домой поздно вечером и предлагал «не гнать волну».

Напомним, 3 октября Максим получил повестку по поводу якобы неоплаченных штрафов. Однако в кабинете № 109 отдела полиции №21 оперативник Анатолий Леонов и еще два человека предложили мужчине сознаться в краже золота из квартиры в селе Николо-Павловском, информирует Ura.ru.