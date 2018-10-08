Переходила на красный: тагильчанка попала под иномарку на улице Индустриальной
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8 октября в 06:25 на улице Индустриальной 58-летняя жительница Нижнего Тагила попала под колеса автомобиля Toyota Sprinter.
Сюжеты: Нижний Тагил
По предварительным данным, водитель Toyota ехал со стороны улицы Циолковского по Индустриальной. В это время женщина переходила пешеходный переход на красный сигнал светофора.
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В результате ДТП тагильчанка госпитализирована в ЦГБ №4 с переломом голени. По факту происшествия проводится проверка, сообщает отдел пропаганды ГИБДД.
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