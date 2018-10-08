Жила одна: на крыше супермаркета в Нижнем Тагиле разбилась пенсионерка

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Тело, обнаруженное на крыше магазина «Кировский» утром 8 октября, принадлежало 78-летней пенсионерке.
Сюжеты: Нижний Тагил
78-летняя пенсионерка, проживающая по адресу улица Пархоменко, 35 была обнаружена на крыше магазина «Кировский» мертвой утром 8 октября.
В пресс-службе МУ МВД «Нижнетагильское» рассказали, что тагильчанка проживала в квартире одна. По предварительной версии, женщина выпала из окна, когда ей стало плохо, поскольку признаков криминала в случившемся, не обнаружено.
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В пресс-службе СКР по Свердловской области сообщили, что на месте работала следственно-оперативная группа. Тело погибшей передано на судебно-медицинскую экспертизу.
Напомним, труп человека обнаружил утром 8 октября из окна своей квартиры житель Нижнего Тагила.
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