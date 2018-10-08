Жила одна: на крыше супермаркета в Нижнем Тагиле разбилась пенсионерка

78-летняя пенсионерка, проживающая по адресу улица Пархоменко, 35 была обнаружена на крыше магазина «Кировский» мертвой утром 8 октября.

В пресс-службе МУ МВД «Нижнетагильское» рассказали, что тагильчанка проживала в квартире одна. По предварительной версии, женщина выпала из окна, когда ей стало плохо, поскольку признаков криминала в случившемся, не обнаружено.