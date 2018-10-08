Три автомобиля сгорели в ночь на 8 октября в Екатеринбурге

Сообщение о возгорании поступило в 2:59. В тушении огня принимали участие восемь пожарных.

Как сообщает пресс-служба МЧС по Свердловской области, площадь пожара составила 15 кв. м. Спасателям удалось потушить огонь за пять минут. В результате возгорания ВАЗ выгорел полностью, у иномарок повреждены моторный отсек, салон и кузов, пишет «Областная газета».