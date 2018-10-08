Три автомобиля сгорели в ночь на 8 октября в Екатеринбурге

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Ночью с 7 на 8 октября в Екатеринбурге на улице Юлиуса Фучика загорелись три автомобиля — Suzuki SX, Hyundai Solaris и ВАЗ-2114.
Сюжеты: Екатеринбург
Сообщение о возгорании поступило в 2:59. В тушении огня принимали участие восемь пожарных.
Как сообщает пресс-служба МЧС по Свердловской области, площадь пожара составила 15 кв. м. Спасателям удалось потушить огонь за пять минут. В результате возгорания ВАЗ выгорел полностью, у иномарок повреждены моторный отсек, салон и кузов, пишет «Областная газета».
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