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Три автомобиля сгорели в ночь на 8 октября в Екатеринбурге
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Burns

Три автомобиля сгорели в ночь на 8 октября в Екатеринбурге

Сегодня, 09:15Происшествия
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