Труп человека обнаружен на крыше магазина «Кировский» по Пархоменко в Нижнем Тагиле

Сегодняшнее утро. Вид с Циолковского, 13 на крышу «Кировского» по Пархоменко, 35. Труп лежит среди вещей, рассказал тагильчанин Дмитрий в соцсетях.

В следственном отделе по Ленинскому району Нижнего Тагила СК РФ сообщили, что специалисты уже работают на месте.

Мы даже еще не закончили проводить мероприятия на месте происшествия, сообщили в беседе с TagilCity.ru в следственном отделе.