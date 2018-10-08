Труп человека обнаружен на крыше магазина «Кировский» по Пархоменко в Нижнем Тагиле
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Утром 8 октября на крыше магазина «Кировский» в Нижнем Тагиле был обнаружен труп человека.
Сюжеты: Нижний Тагил
Сегодняшнее утро. Вид с Циолковского, 13 на крышу «Кировского» по Пархоменко, 35. Труп лежит среди вещей, рассказал тагильчанин Дмитрий в соцсетях.
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В следственном отделе по Ленинскому району Нижнего Тагила СК РФ сообщили, что специалисты уже работают на месте.
Мы даже еще не закончили проводить мероприятия на месте происшествия, сообщили в беседе с TagilCity.ru в следственном отделе.
Редакция TagilCity.ru следит за развитием событий.
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