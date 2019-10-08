Ученики школы № 33 в Нижнем Тагиле отправлены в тубдиспансер из-за больного учителя

Как рассказали родители школьников, учитель химии проработал несколько дней, а потом ушёл на больничный. В это время выяснилось, что болен туберкулёзом. Детей отправили на обследование в тубдиспансер, при этом не оповестив родителей.

По информации источника издания из управления образования, педагог пришёл в школу в этом году. Он предоставил медкнижку с результатами флюорографии за май. В октябре он снова прошёл тубдиагностику, на котором обнаружилось заболевание. После этого он сразу же был отстранён от занятий. До этого на протяжении недели он контактировал с детьми 8-11 классов.

Директор школы Ирина Шосман факт случившегося подтвердила:

Туберкулезом заболел преподаватель, который проработал всего одну неделю — пришел к нам переводом. Это выяснилось, когда он планово прошел флюорографию. Мы сразу же отстранили его от занятий и начали предпринимать все меры — дезинфекцию помещений, обследование детей.