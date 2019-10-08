В Екатеринбурге прохожий напал на водителя «Яндекс.Такси»

Как рассказали очевидцы происшествия, инцидент произошел на пересечении улиц Первомайской и Бажова. Неизвестный мужчина голосовал на дороге, остановился автомобиль такси. Пассажир сел в салон, брызнул водителю в глаза из баллончика, а затем скрылся. Пострадавший работник такси промыл глаза, после его госпитализировали в медучреждение.