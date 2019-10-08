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Минувшим вечером в Екатеринбурге прохожий напал на водителя «Яндекс.Такси», пишет портал Е1.
Сюжеты: Екатеринбург
Как рассказали очевидцы происшествия, инцидент произошел на пересечении улиц Первомайской и Бажова. Неизвестный мужчина голосовал на дороге, остановился автомобиль такси. Пассажир сел в салон, брызнул водителю в глаза из баллончика, а затем скрылся. Пострадавший работник такси промыл глаза, после его госпитализировали в медучреждение.
Обратился ли мужчина в полицию — неизвестно. В pr-службе «Яндекс.Такси» оперативно прокомментировать ситуацию не смогли.
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