В Екатеринбурге пятилетний ребенок провалился в канализационный люк
Сегодня, 08:18ПроисшествияФото: 1Mediainvest.ru
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7 октября в Екатеринбурге на Эльмаше пятилетний мальчик провалился в канализационный люк. Ребенок упал с высоты 2,5 метра, пишет портал Е1.
Сюжеты: Екатеринбург
Инцидент произошел близ спорткомплекса «Калининец». Мальчик гулял в сопровождении мамы, когда провалился в открытый люк. Женщина самостоятельно смогла вытащить ребенка. Первую помощь ему оказали в спорткомплексе. Затем пострадавшего госпитализировали. По предварительной информации, у мальчика диагностированы черепно-мозговая травма и сотрясение мозга.
В прошлом году под Екатеринбургом погиб ребенок, провалившийся в канализационный люк на территории поселка.
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