В Екатеринбурге пятилетний ребенок провалился в канализационный люк

Инцидент произошел близ спорткомплекса «Калининец». Мальчик гулял в сопровождении мамы, когда провалился в открытый люк. Женщина самостоятельно смогла вытащить ребенка. Первую помощь ему оказали в спорткомплексе. Затем пострадавшего госпитализировали. По предварительной информации, у мальчика диагностированы черепно-мозговая травма и сотрясение мозга.