В Нижнем Тагиле ищут 61-летнего мужчину с потерей памяти

По данным полиции, пропавший живёт один в частном доме на улице Челюскинцев один, родственники приезжают к нему каждую неделю и привозят продукты. 4 октября родные не застали мужчину дома

Как сообщили родственники, Шмавон мог попрошайничать или заходить в храмы и магазины, как нередко делал во время своих блужданий. Полицейские обошли все точки, где мог находится пропавший, но не нашли его. В больницы города он также не поступал.

Приметы пропавшего: рост 165 см, тёмные волосы, на правой щеке родимое пятно. Был одет в чёрную кожаную куртку, серые джинсы и чёрные кроссовки.

Всех, у кого есть какая-либо информация о пропавшем мужчине, просят позвонить в дежурную часть отдела полиции № 16 по телефону 97-64-02 или в отряд «Скорпион» по номеру +7 (904) 172-05-95.