В Нижнем Тагиле на пепелище в коллективном саду найден труп мужчины
Ночью 8 октября при тушении пожара в коллективном саду УВЗ в Нижнем Тагиле найден труп мужчины, сообщает Отдел надзорной деятельности.
В коллективном саду № 3 УВЗ на Вагонке загорелся деревянный садовый дом и прилегающие к нему постройки. В тушении огня были задействованы девять спасателей и две единицы техники.
При разборке сгоревших конструкций на веранде было обнаружено тело неизвестного мужчины. Прибывшая на место владелица дома пояснила, что не знает, кем является погибший и что он делал в ее доме. Женщина подчеркнула, что в середине сентября обесточила дачу и закрыла на зиму.
По факту инцидента организована проверка, по предварительной версии, к возгоранию привело неосторожное обращение с огнем.
Напомним, в минувшие выходные на Вагонке сгорел заброшенный дом и пострадал рядом стоящий коттедж. По предварительной версии, к пожару также привело неосторожное обращение с огнем, устанавливаются виновные.