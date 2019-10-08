В Нижнем Тагиле на пепелище в коллективном саду найден труп мужчины

В коллективном саду № 3 УВЗ на Вагонке загорелся деревянный садовый дом и прилегающие к нему постройки. В тушении огня были задействованы девять спасателей и две единицы техники.

При разборке сгоревших конструкций на веранде было обнаружено тело неизвестного мужчины. Прибывшая на место владелица дома пояснила, что не знает, кем является погибший и что он делал в ее доме. Женщина подчеркнула, что в середине сентября обесточила дачу и закрыла на зиму.

По факту инцидента организована проверка, по предварительной версии, к возгоранию привело неосторожное обращение с огнем.