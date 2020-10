Екатеринбуржец хотел купить Telegram-канал и лишился 115 тысяч рублей

Житель Екатеринбурга заплатил 115 тысяч рублей за создание и уроки по ведению Telegram-канала, пишет E1.

По информации центра защиты прав потребителей, мужчина заплатил 36 тысяч рублей за обучение по созданию популярного канала в социальной сети Telegram. За эти деньги он получил два урока в Skype, из которых ничего нового для себя он не узнал. Дальше мошенники под предлогом создания уже готового канала выманили из свердловчанина еще 76 тысяч рублей, но условий сделки не выполнили. Ему обещали тысячи подписчиков и создание канала под ключ. Обещали научить продвижению через рекламу в других каналах Telegram и пожизненную скидку на неё в размере 15%, рассказали в центре ЗПП. Житель Екатеринбурга намерен отправить в адрес мошенников претензию, а если не получит ответа, то обратится в суд. Напомним, в Екатеринбурге мошенники обманули женщину на 550 тысяч рублей. Ей было предложено перевести деньги на «резервный счет» для обеспечения безопасности. Екатеринбурженка лишилась 550 тысяч рублей после перевода на «резервный» счет

