«Проверил самых быстрых полицейских на свете». В Тагиле безработный «заминировал» дом

«Проверил самых быстрых полицейских на свете». В Тагиле безработный «заминировал» дом

Сегодня, 19:38ПроисшествияPhoto: ИА «Все новости»
В Нижнем Тагиле оцепили «заминированный» дом, об этом сообщили очевидцы ИА «Все новости».

Происшествие произошло 8 октября днём.

По информации пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области, в правоохранительные органы позвонил мужчина и сообщил о минировании магазина в жилом здании.

Позвонил мужчина. Сказал что готовится апокалипсис, заложено несколько взрывных устройств. На просьбу представиться честно назвал свое имя, год рождения и адрес, рассказал изданию глава пресс-службы Валерий Горелых.

Правоохранителями было оцеплено здание и эвакуированы жители. В результате проверки взрывных устройств найдено не было.

Лжеминёра доставили в отделение полиции. Им оказался безработный местный житель. Он рассказал сотрудникам, что сделал вызов, чтобы убедиться в том, что тагильские полицейские самые быстрые на свете.

Сейчас его допрашивают в участке. По итогам проверки будет принято обоснованное решение.

Напомним, в сентябре в Екатеринбурге неизвестный сообщил о «бомбе» в Храме-на-Крови и на стадионе «Динамо».

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