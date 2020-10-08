«Проверил самых быстрых полицейских на свете». В Тагиле безработный «заминировал» дом

Происшествие произошло 8 октября днём.
По информации пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области, в правоохранительные органы позвонил мужчина и сообщил о минировании магазина в жилом здании.
Позвонил мужчина. Сказал что готовится апокалипсис, заложено несколько взрывных устройств. На просьбу представиться честно назвал свое имя, год рождения и адрес, рассказал изданию глава пресс-службы Валерий Горелых.
Правоохранителями было оцеплено здание и эвакуированы жители. В результате проверки взрывных устройств найдено не было.
Лжеминёра доставили в отделение полиции. Им оказался безработный местный житель. Он рассказал сотрудникам, что сделал вызов, чтобы убедиться в том, что тагильские полицейские самые быстрые на свете.
Сейчас его допрашивают в участке. По итогам проверки будет принято обоснованное решение.
Напомним, в сентябре в Екатеринбурге неизвестный сообщил о «бомбе» в Храме-на-Крови и на стадионе «Динамо».