Сгорели заживо: тагильский дальнобойщик сбежал после смертельного ДТП в Пермском крае

Как сообщает пресс-служба МВД по Пермскому краю, 38-летний житель Нижнего Тагила, управлял автомобилем Volvo с полуприцепом. При совершении обгона, он допустил столкновение со следующим в попутном направлении большегрузным автомобилем Iveco. От удара его отбросило на полосу встречного движения, там он столкнулся с Kia Soul. В результате ДТП загорелись автомобили Iveco и Kia.