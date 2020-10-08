Сгорели заживо: тагильский дальнобойщик сбежал после смертельного ДТП в Пермском крае

Сгорели заживо: тагильский дальнобойщик сбежал после смертельного ДТП в Пермском крае

Сегодня, 15:41ПроисшествияPhoto: скриншот видео YuTube-канала "Происшествия оперативно"
Водитель фуры из Нижнего Тагила попал в массовую аварию в Пермском крае, при этом он сбежал с места происшествия, сообщает пресс-служба МВД по Пермскому краю.

7 октября около 20:15 на 60 километре автодороги Полазна — Чусовой произошло ДТП в котором погибли два человека.

Как сообщает пресс-служба МВД по Пермскому краю, 38-летний житель Нижнего Тагила, управлял автомобилем Volvo с полуприцепом. При совершении обгона, он допустил столкновение со следующим в попутном направлении большегрузным автомобилем Iveco. От удара его отбросило на полосу встречного движения, там он столкнулся с Kia Soul. В результате ДТП загорелись автомобили Iveco и Kia.

При аварии погибли 37-летний водитель легковой иномарки, а также житель Московской области, его 45-летний пассажир. С различными травмами госпитализированы второй пассажир Kia, житель Удмуртии, и 53-летний водитель Iveco.

Водитель Volvo с места ДТП скрылся, но вскоре его доставили в полицию. Проводится проверка, а также решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Video:YouTube-канал "Происшествия оперативно"

Напомним, 3 октября в Нижнем Тагиле произошло массовое ДТП с участием пешеходов, после которого женщина скончалась от полученных травм.

Stories:
Нижний Тагил
Related news:
пожарфуратагильчанинмассовое дтпНижний Тагил
Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
We in social networks

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 127018, г. Москва, ул. Полковая, д.3, стр.4, эт.4, пом. I, комн. 1. Врио главного редактора: Суворова Ю.Д. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы