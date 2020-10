Сгорели заживо: тагильский дальнобойщик сбежал после смертельного ДТП в Пермском крае

Водитель фуры из Нижнего Тагила попал в массовую аварию в Пермском крае, при этом он сбежал с места происшествия, сообщает пресс-служба МВД по Пермскому краю.

7 октября около 20:15 на 60 километре автодороги Полазна — Чусовой произошло ДТП в котором погибли два человека. Как сообщает пресс-служба МВД по Пермскому краю, 38-летний житель Нижнего Тагила, управлял автомобилем Volvo с полуприцепом. При совершении обгона, он допустил столкновение со следующим в попутном направлении большегрузным автомобилем Iveco. От удара его отбросило на полосу встречного движения, там он столкнулся с Kia Soul. В результате ДТП загорелись автомобили Iveco и Kia. При аварии погибли 37-летний водитель легковой иномарки, а также житель Московской области, его 45-летний пассажир. С различными травмами госпитализированы второй пассажир Kia, житель Удмуртии, и 53-летний водитель Iveco. Водитель Volvo с места ДТП скрылся, но вскоре его доставили в полицию. Проводится проверка, а также решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Video: YouTube-канал "Происшествия оперативно" Напомним, 3 октября в Нижнем Тагиле произошло массовое ДТП с участием пешеходов, после которого женщина скончалась от полученных травм. Сын погибшей в ДТП тагильчанки рассказал какое наказание хочет для пьяного водителя

