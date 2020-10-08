В Екатеринбурге дальнобойщик вышел из фуры и умер

По информации Следственного комитета по Свердловской области, признаков насильственной смерти на теле нет.
Как рассказали изданию очевидцы, мужчина вышел из машины, упал и умер. Предполагают, что у него оторвался тромб.
По факту происшествия проводится проверка. Устанавливается причина смерти.
Напомним, вчера в Екатеринбурге скончался начальник отдела по подготовке и проведению публичных мероприятий министерства общественной безопасности Свердловской области Олег Малишевский. Предполагается, что причиной смерти стал инсульт.