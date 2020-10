В Екатеринбурге дальнобойщик вышел из фуры и умер

На Химмаше в Екатеринбурге рядом со своей фурой скончался дальнобойщик, пишет ИА «Уральский меридиан».

По информации Следственного комитета по Свердловской области, признаков насильственной смерти на теле нет. Как рассказали изданию очевидцы, мужчина вышел из машины, упал и умер. Предполагают, что у него оторвался тромб. По факту происшествия проводится проверка. Устанавливается причина смерти. Напомним, вчера в Екатеринбурге скончался начальник отдела по подготовке и проведению публичных мероприятий министерства общественной безопасности Свердловской области Олег Малишевский. Предполагается, что причиной смерти стал инсульт. В Екатеринбурге умер начальник отдела по согласованию митингов

