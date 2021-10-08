11-летний мальчик на электросамокате попал под колеса «Мазды» в Екатеринбурге

11-летний мальчик на электросамокате попал под колеса «Мазды» в Екатеринбурге
11-летний мальчик на электросамокате попал под колеса «Мазды» в Екатеринбурге
Сегодня, 12:35ПроисшествияФото: 1МI
Несовершеннолетний ребенок на электросамокате попал в ДТП с «Маздой» при выезде со двора на улице Жукова в Екатеринбурге. Мальчик госпитализирован медиками скорой помощи с ушибами и сквозной раной щеки.

Инцидент произошел вечером 7 октября 2021 года на улице Жукова в Екатеринбурге, сообщает E1.

11-летний подросток втайне от матери «привязал» ее банковскую карту к своему мобильному телефону и оплатил аренду самоката. Мальчик спешил забрать свою сестру с тренировки, не заметил выезжающую со двора «Мазду» и врезался в заднюю часть автомобиля.

Фото:отдел пропаганды ГИБДД Екатеринбурга

Водитель легковушки пояснил сотрудникам ГИБДД, что перед выездом на проезжую часть убедился в отсутствии помех, но мальчика он не заметил. Ребенок госпитализирован в детскую больницу Екатеринбурга.

Напомним, в конце сентября текущего года молодая екатеринбурженка на самокате пострадала после падения на нее секции металлического забора. Конструкция от порыва ветра опрокинулась на девушку, ухо пострадавшей медики практически сшили по частям.

Сюжеты:
Екатеринбург
Материалы по теме:
ребенокдтппострадавшийЕкатеринбургсамокат
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы