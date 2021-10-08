11-летний мальчик на электросамокате попал под колеса «Мазды» в Екатеринбурге

Инцидент произошел вечером 7 октября 2021 года на улице Жукова в Екатеринбурге, сообщает E1.
11-летний подросток втайне от матери «привязал» ее банковскую карту к своему мобильному телефону и оплатил аренду самоката. Мальчик спешил забрать свою сестру с тренировки, не заметил выезжающую со двора «Мазду» и врезался в заднюю часть автомобиля.
Водитель легковушки пояснил сотрудникам ГИБДД, что перед выездом на проезжую часть убедился в отсутствии помех, но мальчика он не заметил. Ребенок госпитализирован в детскую больницу Екатеринбурга.
Напомним, в конце сентября текущего года молодая екатеринбурженка на самокате пострадала после падения на нее секции металлического забора. Конструкция от порыва ветра опрокинулась на девушку, ухо пострадавшей медики практически сшили по частям.