11-летний мальчик на электросамокате попал под колеса «Мазды» в Екатеринбурге

Несовершеннолетний ребенок на электросамокате попал в ДТП с «Маздой» при выезде со двора на улице Жукова в Екатеринбурге. Мальчик госпитализирован медиками скорой помощи с ушибами и сквозной раной щеки.

Инцидент произошел вечером 7 октября 2021 года на улице Жукова в Екатеринбурге, сообщает E1. 11-летний подросток втайне от матери «привязал» ее банковскую карту к своему мобильному телефону и оплатил аренду самоката. Мальчик спешил забрать свою сестру с тренировки, не заметил выезжающую со двора «Мазду» и врезался в заднюю часть автомобиля. Фото: отдел пропаганды ГИБДД Екатеринбурга Водитель легковушки пояснил сотрудникам ГИБДД, что перед выездом на проезжую часть убедился в отсутствии помех, но мальчика он не заметил. Ребенок госпитализирован в детскую больницу Екатеринбурга. Напомним, в конце сентября текущего года молодая екатеринбурженка на самокате пострадала после падения на нее секции металлического забора. Конструкция от порыва ветра опрокинулась на девушку, ухо пострадавшей медики практически сшили по частям. Екатеринбурженке чуть не оторвало ухо из-за рухнувшего на нее забора на стройке

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter