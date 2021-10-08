Avito заблокировал продавщицу по имени Жанна после сообщения о мошенничестве в Тагиле

Аккаунт мошенницы, продавшей жителям Нижнего Тагила фантомную мебель из объявления на Avito, после публикации TagilCity.ru был заблокирован. Представители площадки также дали рекомендации, как вести себя, если продавец просит оплатить аванс.

Представители онлайн-площадки рассказали TagilCity.ru, что информация о нарушителях передается в правоохранительные органы — после проверки всех данных и жалоб на конкретного продавца. Как только мы видим, что пользователь нарушает правила площадки или законодательство РФ, мы принимаем меры вплоть до блокировки аккаунта и передачи данных о правонарушении в правоохранительные органы. Конечно, для этого нам надо проверить все данные. Пользователь, о котором идёт речь в материале, уже заблокирован, прокомментировали редакции в Avito. Представители торговой площадки подчеркнули, что их агрегаторы гарантируют безопасность сделки только внутри приложения. Поэтому пользователям Avito необходимо соблюдать несколько правил: Не передавать данные своих банковских карт и счетов посторонним — даже если очень просят, даже если без этого не обойтись.

Никогда не вносить предоплату за товар — ни полную, ни частичную.

Не переходить по ссылкам на сайты, которые предлагают другие пользователи площадки. Если все-таки перешли, то ни в коем случае не вводить свои данные там — это могут быть сайты-мошенники.

Обсуждать все подробности сделки во встроенном мессенджере на Avito — это даст больше гарантий и убережет от многих проблем.

Читать отзывы о продавцах — их специально для клиентов сделали открытыми и доступными. Помимо этого, на сайте Avito есть статьи и push-уведомление о том, как уберечься от мошенников. Редакция TagilCity.ru попыталась связаться с Жанной, однако ее номер оказался недоступен. В МУ МВД России «Нижнетагильское» редакции рассказали, что за 9 месяцев в полиции зарегистрировано 73 подобных факта - когда выкладывают ложные объявления на популярных сайтах продаж. Ещё 67 фактов зарегистрированы при оплате через фейковые сайты. Как правило, люди находятся за пределами нашего города. Сотрудники полиции рекомендуют быть предельно внимательными при покупке товаров по объявлениям в Интернете, тщательно проверять информацию и оплачивать только в том случае, если убедились в наличии товара. Если всё-таки стали жертвой обмана, незамедлительно обращайтесь в органы внутренних дел, добали в МВД. Напомним, продавщица по имени Жанна продала сразу нескольким тагильчанам фантомную мебель по низким ценам якобы в связи с переездом. Два покупателя даже успели перевести аванс, в итоге оставшись ни с чем. Мошенница продала на Avito фантомную детскую мебель сразу нескольким людям 8 Фото Как минимум пять тагильчан стали жертвами одной и той же мошенницы, которая продала им мебель на Avito.

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