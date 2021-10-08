Avito заблокировал продавщицу по имени Жанна после сообщения о мошенничестве в Тагиле

Представители онлайн-площадки рассказали TagilCity.ru, что информация о нарушителях передается в правоохранительные органы — после проверки всех данных и жалоб на конкретного продавца.
Как только мы видим, что пользователь нарушает правила площадки или законодательство РФ, мы принимаем меры вплоть до блокировки аккаунта и передачи данных о правонарушении в правоохранительные органы. Конечно, для этого нам надо проверить все данные. Пользователь, о котором идёт речь в материале, уже заблокирован, прокомментировали редакции в Avito.
Представители торговой площадки подчеркнули, что их агрегаторы гарантируют безопасность сделки только внутри приложения. Поэтому пользователям Avito необходимо соблюдать несколько правил:
Помимо этого, на сайте Avito есть статьи и push-уведомление о том, как уберечься от мошенников.
Редакция TagilCity.ru попыталась связаться с Жанной, однако ее номер оказался недоступен.
В МУ МВД России «Нижнетагильское» редакции рассказали, что за 9 месяцев в полиции зарегистрировано 73 подобных факта - когда выкладывают ложные объявления на популярных сайтах продаж.
Ещё 67 фактов зарегистрированы при оплате через фейковые сайты. Как правило, люди находятся за пределами нашего города. Сотрудники полиции рекомендуют быть предельно внимательными при покупке товаров по объявлениям в Интернете, тщательно проверять информацию и оплачивать только в том случае, если убедились в наличии товара. Если всё-таки стали жертвой обмана, незамедлительно обращайтесь в органы внутренних дел, добали в МВД.
Напомним, продавщица по имени Жанна продала сразу нескольким тагильчанам фантомную мебель по низким ценам якобы в связи с переездом. Два покупателя даже успели перевести аванс, в итоге оставшись ни с чем.