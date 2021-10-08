Без газа из-за коммунальщиков остались 800 жителей поселка под Нижним Тагилом

Без газа из-за коммунальщиков остались 800 жителей поселка под Нижним Тагилом
Без газа из-за коммунальщиков остались 800 жителей поселка под Нижним Тагилом
Сегодня, 19:00ПроисшествияФото: 1MI
Около 800 жителей поселка Новоасбест остались без газа. Причиной стал экскаватор, который 7 октября повредил газопровод при несогласованных ремонтных работах на водопроводе.

Без газа остались 46 частных и 29 многоквартирных домов. Авария произошла на улице Пушкина, движение транспорта было перекрыто. Земляные работы с АО «ГАЗЭКС» пригородным водоканалом согласованы не были. В день аварии ремонтникам удалось вернуть голубое топливо в несколько десятков частных домов, пишет ИА «Реальный Тагил».

Напомним, 14 сентября в Екатеринбурге в нескольких районах города произошло отключение электричества. Причиной этого стала незаконная вырубка леса в охранной хоне ЛЭП в юго-западном лесопарке.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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