Дети эвакуированы из здания лицея в Екатеринбурге

Дети эвакуированы из здания лицея в Екатеринбурге
Дети эвакуированы из здания лицея в Екатеринбурге
Сегодня, 15:04ПроисшествияФото: 1МI
Учащихся лицея № 88 в Екатеринбурге эвакуировали из здания на улицу. Дети не успели надеть верхнюю одежду, правоохранители оцепили территорию вокруг здания.

8 октября 2021 года из здания лицея № 88 на проспекте Ленина в Екатеринбурге полицейские вывели детей после сигнала о бесхозном предмете, обнаруженном в здании, сообщает E1.

Школьники не успели надеть верхнюю одежду, их эвакуировали в здание спорткомплекса. Об эвакуации было объявлено по громкой связи, на место происшествия прибыли спасатели и правоохранители, которые оцепили здание лицея.

Выяснилось, что причиной происшествия стал рулон бумаги, оставленный кем-то в здании лицея.

Напомним, стало известно, что на странице пользователя соцсети из Екатеринбурга, после массового расстрела людей в кампусе Пермского университета, обнаружилась угрожающая запись. Молодой уралец грозил в тексте сообщения «всех убить», правда, уже более 2-х недель он не выходит в онлайн на свою страницу.

Сюжеты:
Екатеринбург
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