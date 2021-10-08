Дети эвакуированы из здания лицея в Екатеринбурге

Напомним, стало известно, что на странице пользователя соцсети из Екатеринбурга, после массового расстрела людей в кампусе Пермского университета, обнаружилась угрожающая запись. Молодой уралец грозил в тексте сообщения «всех убить», правда, уже более 2-х недель он не выходит в онлайн на свою страницу.