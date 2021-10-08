Екатеринбуржец угрожал массовыми убийствами в соцсети после расстрела людей в Перми

Сообщение 19-летнего екатеринбуржца появилось в соцсети 23 сентября 2021 года, через 3 дня после массового расстрела людей в кампусе Пермского университета. Уралец написал в соцсети, что «всех убьет», после этого он больше не выходил там на связь.

Короткое сообщение угрожающего характера, в котором говориться о массовом убийстве людей, появилось на странице пользователя из Екатеринбурга 23 сентября 2021 года, сразу после нападения на Пермский университет. Фото: страница пользователя, угрожающего убийстаом, "ВКонтакте" После этого сообщения молодой человек больше не появляется у себя на странице, возможно, после многочисленных репостов данной угрозы другими пользователями, его смогли установить и задержать правоохранители. Не исключается, что все это чья та шутка, однако страница «убийцы» зарегистрирована еще в 2002-м году. Напомним, 7 октября 2021 года в родительских чатах Екатеринбурга начала распространяться информация о том, что один или группа стрелков готовят нападение на школы и другие учебные заведения уральской столицы. Информация проверяется правоохранителями. Сообщения о готовящихся нападениях на школы и колледжи испугали людей в Екатеринбурге

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