Екатеринбуржец угрожал массовыми убийствами в соцсети после расстрела людей в Перми

Екатеринбуржец угрожал массовыми убийствами в соцсети после расстрела людей в Перми
Екатеринбуржец угрожал массовыми убийствами в соцсети после расстрела людей в Перми
Сегодня, 11:01ПроисшествияФото: 1МI
Сообщение 19-летнего екатеринбуржца появилось в соцсети 23 сентября 2021 года, через 3 дня после массового расстрела людей в кампусе Пермского университета. Уралец написал в соцсети, что «всех убьет», после этого он больше не выходил там на связь.

Короткое сообщение угрожающего характера, в котором говориться о массовом убийстве людей, появилось на странице пользователя из Екатеринбурга 23 сентября 2021 года, сразу после нападения на Пермский университет.

Фото:страница пользователя, угрожающего убийстаом, "ВКонтакте"

После этого сообщения молодой человек больше не появляется у себя на странице, возможно, после многочисленных репостов данной угрозы другими пользователями, его смогли установить и задержать правоохранители. Не исключается, что все это чья та шутка, однако страница «убийцы» зарегистрирована еще в 2002-м году.

Напомним, 7 октября 2021 года в родительских чатах Екатеринбурга начала распространяться информация о том, что один или группа стрелков готовят нападение на школы и другие учебные заведения уральской столицы. Информация проверяется правоохранителями.

Сюжеты:
Екатеринбург
Материалы по теме:
проверкаполициясоцсетишколыВузыугроза убийствомЕкатеринбург
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы